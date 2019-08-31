ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы

Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП). Диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности предприятия.

Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства. Для самых массовых платежей тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%.

Для физлиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными. Тарифы вступят в действие с 1 октября.

Также было принято решение снизить нижнюю границу тарифов ЦБ для участников СБП по операциям в системе до 5 коп. вместо ранее установленных 50 коп. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года. До 31 декабря ЦБ установил льготный период и не взимает плату с банков-участников за операции в СБП.

Как стало известно “Ъ”, в рамках СБП, запущенной ЦБ в феврале этого года, появится новая услуга — платежи наличными. До сих пор система предполагала как отправку, так и получение средств между гражданами или в адрес организаций исключительно в безналичном виде.

Участники торговли начали все активнее присоединяться к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через СБП: предприятия общепита, офлайн- и интернет-магазины.

Подробнее — в публикации “Ъ” «СБП зашла в интернет-магазин».