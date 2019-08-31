Башкирия заняла 47 место в России по средней зарплате учителя

В преддверии 1 сентября “Ъ” подготовил рейтинг зарплат работников образования в регионах России. Башкирия по величине зарплат в этой отрасли заняла 47 место — в среднем работник образования зарабатывает в республике 31 тыс. 361 руб., что на 5% выше среднемесячной начисленной по региону. По отношению зарплаты учителя к средней зарплате республика заняла 52 место.

Больше всего учителя зарабатывают в Чукотском автономном округе — 96,47 тыс. руб., что на 6% выше среднемесячной по региону. В пятерку также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (91,3 тыс., на 7% выше средней), Москва (89,64 тыс. руб., на 27% выше средней), Сахалинская (84,78 тыс., на 22%) и Магаданская области (79,54 тыс., на 15%).

Татарстан в рейтинге на 30 месте: здесь средняя зарплата работника образования составляет 38,4 тыс. руб., что на 24% выше средней по республике.

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».

Ирина Самойлова