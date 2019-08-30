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Российский военный спутник выведен на околоземную орбиту

Запущенный ракетой «Рокот» с Плесецка российский военный спутник выведен на целевую околоземную орбиту, сообщают информагентства со ссылкой на Минобороны РФ. Космический аппарат, запущенный в интересах военного ведомства, выведен на орбиту в установленное время.

Пуск состоялся в 17:00 с третьей пусковой установки космодрома в Архангельской области. Затем разгонный блок в связке со спутником отделился от ракеты.

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