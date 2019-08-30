Сбербанк предоставил липецкому «Генборгу» 40 млн рублей на выплату зарплаты

В ходе заседания кредитного комитета Сбербанка с участием врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова было принято решение о выделении заводу электродвигателей ООО «Генборг» 40 млн руб. на выплату зарплаты. На половину суммы займа региональные власти предоставили госгарантию. Также руководство группы «ЦНО-Химмаш», в которую входит «Генборг», ведет работу по погашению долга перед работниками другого предприятия — воронежского Грибановского машиностроительного завода, заявил гендиректор ГК «ЦНО-Химмаш» Юрий Кучинский: для этого на заводе планируется продать часть имущества. Долги по зарплате там составляют 20 млн руб.

Напомним, ранее Сбербанк и Фонд развития промышленности провели реструктуризацию задолженности «Генборга». Это стало результатом переговоров с участием Минпромторга, Корпорации МСП, а также руководства Воронежской и Липецкой областей.

К декабрю предприятия «ЦНО-Химмаш» планируют «восстановить стабильную производственную деятельность», сообщили в группе. Ранее Минпромторг заявил о возможности создания на базе липецкого предприятия «инновационного и технологического центра по развитию компетенций в сегменте альтернативной энергетики и изготовлению оборудования, необходимого отечественной промышленности», заявили в «ЦНО-Химмаш». Кроме того, в состав учредителей «Генборга» могут войти потенциальные инвесторы «из числа отечественных и иностранных промышленных компаний».

Подробнее о реструктуризации задолженности «Генборга» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин