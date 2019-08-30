Бизнесмена после проигрыша в суде нашли в канале

Как стало известно “Ъ”, накануне своей гибели 48-летний президент Global Safe Group Денис Щепетьев окончательно проиграл компании «Цезарь Сателлит», где до апреля 2018 года числился генеральным директором, дело на 13 млн руб. На теле предпринимателя, найденном в канале имени Москвы, следователи следов насильственной смерти не обнаружили.

Тело Дениса Щепетьева, одетого в деловой костюм, было обнаружено в пятницу утром в канале на территории Левобережного района Москвы. Его заметила местная жительница, обратившаяся в полицию. Когда спасатели извлекли труп из воды, оперативники обнаружили в карманах одежды документы на имя Дениса Щепетьева, в частности пропуск в офис компании Global Safe Group (занимается установкой систем защиты для компаний и личных домовладений граждан), в которой он являлся генеральным директором.

Первичный осмотр тела погибшего не выявил следов насильственной смерти. Следователи ГСУ СКР по Москве в рамках доследственной проверки назначили экспертизы, которые должны установить, покончил бизнесмен с собой, стал жертвой несчастного случая или ему помогли уйти из жизни. По словам вдовы бизнесмена, у него пропали ценные вещи, в том числе дорогие часы.

Известно, что Денис Щепетьев пропал рано утром. Приехав в офис своей компании, он вскоре покинул его, отправившись в сторону набережной.

По данным “Ъ”, незадолго до гибели господин Щепетьев проиграл трудовой спор компании «Цезарь Сателлит» (занимается разработкой и продажей систем безопасности), в которой сначала работал директором по развитию, а потом являлся ее гендиректором.

Денис Щепетьев считал, что с ноября 2014 года по апрель 2018 года компания недоплатила ему 12,18 млн руб., в связи с чем подал в Дорогомиловский суд Москвы иск о взыскании задолженности по зарплате.

При этом истец указывал, что по трудовому договору должен был получать 580 тыс. в месяц, а ему якобы платили 290 тыс. Однако районный суд его иск отклонил. А в минувший понедельник — 26 августа — Мосгорсуд отклонил еще и апелляционную жалобу предпринимателя. В «Цезарь Сателлит» от комментариев воздержались.

Алексей Соковнин