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В России отзывают Porsche из-за проблем с подушками безопасности

Компания Porsche отзывает в России 138 автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв затронет проданные с июля 2015 года по май 2017 года модели Cayman/Boxster, 718 Cayman/718 Boxster, Panamera и 911. На указанных автомобилях используется блок управления подушек безопасности с конденсатором электропитания, не отвечающим высоким стандартам качества Porsche.

«В настоящее время диагностировать состояние конденсатора невозможно, и в случае возникновения его неисправности соответствующее предупредительное сообщение может не быть отображено на дисплее комбинации приборов. Неисправный конденсатор может послужить причиной непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае дорожно-транспортного происшествия», — отмечает Росстандарт.

Официальные дилеры Porsche обновят программное обеспечение блока для обеспечения возможности обнаружения неисправного конденсатора в ходе диагностики и своевременной активации предупредительного индикатора подушек безопасности. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

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