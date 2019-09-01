За телефонных спамеров взялись системно и технологично

Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти. В последние недели компании объявили о введении новых мер по блокировке робозвонков — в частности, в минувший вторник Verizon представила собственное бесплатное приложение для смартфонов на Android и iOS.

Поставь программу — получишь результат

В минувший вторник один из крупнейших телефонных операторов США, компания Verizon, представила новый продукт, который должен оградить ее абонентов от роботизированных рекламных звонков. Приложение Call Filter, которое доступно как в бесплатной, так и в платной версии, фиксирует звонки с номеров, на которые ранее уже жаловались пользователи, и автоматически переводит их на автоответчик. Если же звонок поступает с номера, который не был ранее внесен в такой список, но по той или иной причине рассматривается оператором как подозрительный — по комбинации цифр или если номер звонящего не отображается,— абонент получает на экране уведомление о подозрительном звонке и может его сбросить. «Мы знаем, что нашим клиентам уже надоели бесконечные потоки робозвонков, как и мне самому,— отметил вице-президент Verizon по работе с клиентами Ронан Данн.— Наша команда намерена продолжать разработку и совершенствование механизмов, которые бы облегчили жизнь абонентам. И это еще один важный шаг в данном направлении».

По итогам 2018 года американцы получили в общей сложности около 48 млрд робозвонков, а только с начала этого года пользователи лишь одной Verizon — уже 1,5 млрд автоматических рекламных звонков.

Весной о начале собственной борьбы с робозвонками объявили другие ведущие операторы страны — AT&T и Comcast. Первый закон о защите граждан от робозвонков был принят в США еще в 1991 году, а в 2003-м Федеральная торговая комиссия (FTC) запустила национальный реестр телефонных абонентов, которые не хотят, чтобы коммерческие структуры звонили им с рекламными предложениями. Однако эти меры пока не дали желаемого результата — более того, по мере совершенствования и удешевления технологий автоматический обзвон становится все более доступным для спамеров. В июне FTC объявила о начале федеральной кампании против маркетинговых компаний, занимающихся робозвонками. Регуляторы сообщили о судебных преследованиях против десятков конкретных лиц и компаний, которые были уличены в организации массового автоматического обзвона граждан США. В отношении некоторых из них уже приняты меры в виде штрафов: от нескольких тысяч долларов для физических лиц до нескольких миллионов — для юридических.

Операторы вызывают прокуроров на помощь

Вал робозвонков в США стал настолько острой темой, что 22 августа 12 телефонных компаний заключили соглашение о сотрудничестве с прокуратурами всех 50 штатов страны. В рамках соглашения телефонные компании обязались оперативно передавать в правоохранительные органы информацию о выявленных фактах массового автоматического дозвона, включая данные о месте совершения такого звонка и названия компаний, которые подозреваются в этом. Прокурор штата Северная Каролина Джош Стейн, один из ведущих авторов соглашения с операторами, заявил, что «благодаря этим мерам наши телефоны должны звонить реже»:

«К сожалению, всегда будут существовать недобросовестные и нечистоплотные игроки. Некоторым все еще удается оставаться на плаву, именно поэтому критически важной становится правоприменительная практика мер, о которых мы договорились».

В рамках борьбы с телефонным спамом операторы активно сотрудничают и с законодательной властью. В конце июля ассоциация US Telecom, в которую входят компании, работающие на телекоммуникационном рынке США, в том числе иностранные (японская NTT, испанская Telefonica и др.), приветствовала прохождение через палату представителей нового законопроекта, в работе над которым она принимала участие. Законопроект под названием «Остановим недобросовестные робозвонки» призван координировать работу местных и федеральных ведомств по борьбе с телефонным спамом. Президент US Telecom Джонатан Спалтер считает, что новый закон должен кардинально изменить ситуацию: «Грядут кардинальные изменения в борьбе против преступников, которые занимаются мошенничеством, обманом и вымогательством в отношении миллионов американских потребителей. Новые инструменты борьбы, одобренные сегодня Конгрессом, помогут нанести мощный удар по спамерам и значительно усовершенствовать работу участников телекоммуникационного рынка в этом направлении».

Евгений Хвостик