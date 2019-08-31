На юге России первое место по средней зарплате учителей заняла Кубань

В преддверии 1 сентября “Ъ”исследовал, сколько в среднем получают учителя в регионах России. На юге страны самые большие зарплаты зафиксированы в Краснодарском крае. В абсолютных цифрах этот регион занял 17-е место по стране со средней зарплатой учителя 41 793 руб. По отношению к средней зарплате по региону край стал вторым в стране с показателем 145%.

В соседней Ростовской области средняя зарплата учителя составила 31 845 руб. По этому показателю область оказалась на 36-м месте в стране, а по отношению к средней зарплате по региону 12-й — 119%. Ставропольский край и Адыгея оказались в конце рейтинга, в этих субъектах Федерации учителя в среднем получают по 25 120 и 24 498 руб. соответственно. Ставропольский край по отношению к средней зарплате по региону занял 52 место с показателем 105%. В Адыгее отношение учительской зарплаты к средней по республике составило 102%, по этому показателю регион оказался на 73 месте.

Самые большие средние зарплаты в стране зафиксированы в Чукотском, Ямало-Ненецком округах и Москве. Самые низкие — в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».