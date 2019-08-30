Россия бьет «мусорные» рекорды

Россия резко нарастила ввоз пластикового мусора из-за границы: объем импорта за 2018 год увеличился примерно на треть по сравнению с предыдущим годом и достиг около $20 млн, сообщает издание РБК. Больше всего отходов российские мусороперерабатывающие предприятия закупили у Турции, Белоруссии и Японии. При этом российский мусор для них не так привлекателен. По оценкам организации Greenpeace, в стране перерабатывается только 12% пластика.

С чем связан такой интерес России к иностранным отходам? Партнер компании Deloitte Татьяна Кофанова связывает повышенный спрос с мусорной реформой. По ее словам, предприятия по переработке появляться начали, но раздельный сбор и сортировка при этом пока не налажены: «Мы только начали проводить мусорную реформу и ее результаты увидим в течение нескольких последующих лет. Это причина №1. Причина №2: сейчас недостаточно, с нашей точки зрения, механизмов, которые стимулируют производителей товаров и упаковки использовать материалы из переработанного сырья. Не заработали понижающие коэффициенты в части экологического сбора.

То есть с точки зрения выплат для компаний нет разницы в том, купить ли иностранную бутылку или отечественную, но из переработанного сырья.

Кроме того, сортировочные мощности в России еще пока не дотягивают до требуемого уровня».

Предприятиям было бы дешевле перерабатывать российский пластик, чем ввозить импортное сырье, отметил генеральный директор группы компаний «БС Энерго» Михаил Замарин. Вместе с тем, эксперт убежден, что скоро игрокам рынка не придется закупать мусор за границей: «В рамках мусорной реформы еще не построено в достаточном количестве занимающихся переработкой предприятий. Их всего пять, тогда как до 2024 года нужно построить около 200 таких комплексов. Те цифры, которые мы увидели, это совсем небольшая стоимость и объем, которые Россия сегодня ввозит. Конечно, дороже ввозить из-за границы, чем перерабатывать свой пластик.

Если построить хотя бы один завод, который, условно, стоит около 2 млрд руб., то мы сразу сможем извлечь весь процент пластика, который сегодня ввозится из-за границы.





У нас есть запрос на переработку, и мы можем это делать. Было бы намного хуже, если бы было много отсортированных фракций, которые невозможно было переработать».

Менее оптимистично настроен гендиректор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов, который считает, что пока нет предпосылок для того, чтобы в России начали эффективно собирать и сортировать отходы: «Дело в том, что заниматься раздельным сбором мусора нужно начинать уже на кухне. То есть за этим должны следить органы местного самоуправления, объединения жителей в виде, например, ТСЖ. А у нас этим занимается региональный оператор, у которого деятельность начинается с вывоза отходов. Другими словами, нам поставили контейнеры для раздельного сбора, и пусть жильцы этим занимаются, главное — чтобы это были сухие отходы, тогда их вывезут и у себя переработают. Между тем, когда человек готов сортировать мусор и отвозит его, например, на переработку, то часто слышит, что это не годится, переработать отходы невозможно, потому что это надо мыть, допустим, или по цвету отделять, или еще что-то. Этим малый бизнес должен заниматься, а регоператору там делать нечего. Ведь он не заинтересован в том, чтобы что-то уходило, как он считает, налево. Там вопрос только денег, люди не хотят решить какую-то проблему, у них задача — заработать. Поэтому западное сырье вполне может быть неконкурентоспособным для нас, мы не сможем в таких объемах, в таком качестве, с такими требованиями собрать это сырье. Пока мы к этому не готовы».

По оценкам экспертов, чаще всего в Россию ввозятся прессованные ПЭТ-бутылки, поскольку такой пластик в стране перерабатывается лучше всего. Примечательно, что с ростом объема импорта пластика, Россия увеличила экспорт макулатуры — объем поставок за границу составил $72 млн. Больше всего целлюлозы было продано на Украину.

Яна Пашаева