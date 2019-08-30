Вслед за Краснодаром мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Анапе

В Анапе установят доску памяти Народному артисту СССР и Почетному гражданину Анапы Иосифу Кобзону. Мемориальная доска будет установлена на фасаде Летней эстрады. Такое решение сегодня, 30 августа, приняли депутаты Совета курорта.

На заседании городского парламента прозвучало, что Иосиф Кобзон неоднократно выступал в Анапе.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 29 августа депутаты городской Думы Краснодара на внеочередном парламентском заседании приняли решение установить на здании Дворца искусств ТО «Премьера» по улице Стасова, 175 мемориальной доски Иосифу Кобзону. В 1992 году ему было присвоено звание Почетного гражданина города.

Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года из-за онкологического заболевания.

Василий Хитрых