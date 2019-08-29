В Краснодаре установят мемориальную доску Иосифу Кобзону

В центре кубанской столицы - на здании Дворца искусств ТО «Премьера» (Стасова, 175) - появится мемориальная доска, посвященная памяти Почетного гражданина Краснодара Иосифа Кобзона. Такое решение приняли сегодня, 29 августа, депутаты городской Думы на внеочередном парламентском заседании.

Как сообщают в мэрии, именно при поддержке Кобзона в краевом центре появилось творческое объединение «Премьера». Кроме того, Иосиф Давыдович руководил в Краснодаре конкурсами молодых исполнителей. В 1992 году ему было присвоено звание Почетного гражданина города.

Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года из-за онкологического заболевания. Мемориальная доска в его честь уже изготовлена, эскиз согласован с вдовой певца.

Василий Хитрых