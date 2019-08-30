Исключение Марии Поповой из общественного совета обсудили в закрытом режиме

Владимир Панов, ратующий за открытость и транспарентность органов власти, в закрытом режиме обсудил с членами общественного экологического совета при главе Нижнего Новгорода исключение из его состава градозащитницы Марии Поповой. Накануне мэр своим распоряжением, не уведомив госпожу Попову, вывел ее из состава совещательного органа. Сама гразозащитница утверждает, что решение глава города принял единолично без совещания с остальными участниками, и она узнала о нем постфактум.

Решение господина Панова общественная активистка связала с кампанией по защите сквера на улице Прыгунова в Автозаводском районе от религиозной застройки. Она вместе с местными жителями обратилась к прокурору города с заявлением о подтасовке заключения по итогам публичных слушаний, на которых большая часть жителей высказались за сохранение сквера. В знак солидарности с госпожой Поповой общественный совет покинула журналистка Ирина Славина.

Как сообщил “Ъ-Приволжье” председатель совета Игорь Преображенский, Владимир Панов не связывает исключение Марии Поповой с вопросом сквера на улице Прыгунова. «Этот вопрос вообще не затрагивался. На его взгляд, Мария Леонидовна в некоторых вопросах слишком фокусировалась на собственной персоне, на собственных заслугах. В совместной работе общественного совета было несколько прецедентов, когда по итогам успешной работы Мария Попова немного перетягивала одеяло на себя в плане заслуг, в то время, как это была работа не просто общая, но и в большей степени администрации города»,— сказал господин Преображенский. Исключение Марии Поповой он назвал репутационной ошибкой для совета.

С ним солидарен руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. «Считаю это ошибкой. Нужно было провести переговоры, прежде чем принимать решение»,— говорит господин Каюмов. Сам Владимир Панов быстро покинул кабинет, опаздывая на встречу. В администрации города не ответили на вопросы о причинах исключения Марии Поповой, единолично принятого мэром.

Общественный экологический совет при главе города состоит из семи человек. Официальное положение о совете допускает присутствие любых заинтересованных лиц.

Роман Рыскаль