В Дон выпустили 30 тыс. мальков русского осетра

Генеральный подрядчик строительства Багаевского гидроузла АО «Стройтрансгаз» выпустил более 30 тыс. мальков русского осетра в бассейн Азовского моря ниже Цимлянского гидроузла. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Согласно проектной документации строительства первой очереди гидроузла, компании предстоит выпустить в бассейн Азовского моря еще более 2 млн мальков русского осетра. Как сказано в сообщении, выпущенные мальки были выращены из икринок на Донском осетровом заводе ФГБУ «Главрыбвод».

В сообщении также подтверждается, что строительство Багаевского гидроузла отложено, так как часть средств на строительство, которые были запланированы по программе Росморречфлота, перераспределена на другие объекты.

Кристина Федичкина