Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области отложено

В правительстве РФ планируют перенаправить финансирование строительства Багевского и Нижегородского гидроузлов на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего перенаправят 12,6 млрд руб., сообщает РБК.

Как сообщал “Ъ-Юг” ранее, проектный комитет транспортной части комплексного плана модернизации инфраструктуры в июле принял решение снизить в 2019 году финансирование строительства Багаевского гидроузла на Дону на 7,9 млрд руб. (с переносом ввода на 2023 год) и Нижегородского низконапорного гидроузла на 6,2 млрд руб. (с переносом на 2024 год). Отмечается, что последующий период средства предлагается восстановить в полном объеме.

Багаевский гидроузел призван решить проблему обмеления Дона, в результате его строительства пропускная способность внутренних водных путей должна увеличиться на 19 млн тонн. Финансирование проекта должно было составить в 2019 году 8,7 млрд руб., остается лишь 800 млн руб.

Кристина Федичкина