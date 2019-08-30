«General Motors на российском рынке остался надолго»

Каковы планы развития General Motors на рынке России и стран СНГ? Как меняется целевая аудитория и стратегические задачи бренда? Планируется ли выход новых моделей на российский рынок? Об этом в программе «Цели и средства» Константин Максимов побеседовал с директором по маркетингу и связям с общественностью «General Motors Россия» Ольгой Бурлаковой.

— Концерн, я так понимаю, пересматривает свои стратегии в России. Мы хотим понять, в какую сторону сейчас смотрят General Motors, как, на ваш взгляд, обстоят дела в России, вообще на рынке автомобилей. Может быть, вы нашли какое-то новое зерно? Потому что общественность знает, что ряд брендов концерна с рынка ушли. Наверное, на это были свои причины. Какие планы сейчас у General Motors в России?

— Действительно, в 2015 году массовые бренды Opel и Chevrolet покинули российский рынок. Но при этом мы всегда говорим, что GM с российского рынка не ушел, он остался здесь, и остался надолго. С 2015 года мы значительно пересмотрели наш подход к бизнесу в России и сконцентрировались на новой лиге: сейчас мы фокусируемся на двух премиальных брендах, работаем с культовыми, роскошными автомобилями Cadillac. Все знают наш флагманский большой внедорожник Escalade, стильный городской кроссовер XT5 и роскошный седан CT6. Мы также работаем с такими легендарными североамериканскими автомобилями Chevrolet, как Tahoe, Traverse, и конечно, Camaro — любимец публики, очень популярная модель в России.

— А эти планы касаются СНГ в более широком понимании? Или рынок России отличается от рынка региона, к которому принадлежит Россия?

— Для нас оптимальное географическое присутствие и расширение нашего географического присутствия является одним из приоритетов. На данный момент мы представлены в 14 городах, включающих один город в Белоруссии и Алма-Аты. И надо сказать, что мы с большим прицелом смотрим на другие рынки СНГ и оцениваем наши возможности там. Но пока мы сконцентрированы на том, чтобы то присутствие, которое у нас есть в России, было наиболее привлекательным, наиболее удобным и комфортным для наших клиентов. Так, уже за первые шесть месяцев текущего года мы открыли два новых дилерских центра, абсолютно соответствующих новым стандартам бренда Cadillac. Один в Москве — «Авилон Белая дача», и крупнейший на данный момент в России, абсолютно инновационный дилерский центр в Челябинске с нашим надежным партнером «Планета Авто».

При этом и Казахстан является фокусом нашего внимания. В июне этого года мы открыли новый дилерский центр в Алма-Аты, и сейчас с большим интересом рассматриваем возможности открытия второго дилерского центра в столице Казахстана Нурсултане. Видим ли мы какие-то различия между российской аудиторией, между потребностями в других близлежащих странах? Нет, не видим. Мы прекрасно понимаем, что та аудитория, которой интересен наш бренд, практически идентична. Мы высокого ценим требовательность наших клиентов, мы понимаем их интерес к высоким технологиям. Но в первую очередь все очень ценят качество, дизайн наших автомобилей и первоклассную управляемость.

— Я все-таки хочу тогда у вас спросить: принятое решение уйти из массового сегмента в пользу премиальных автомобилей связано с желанием продвигать технологии, материалы, а не пользоваться чем-то, что дает занижение цены, но пытается завоевать более массовый сегмент?

— Очень многие аспекты принимались во внимание, но сейчас наша основная задача сделать так, чтобы с теми продуктами, с которыми мы работаем, мы наиболее соответствовали, а лучше даже предвосхищали потребности и ожидания наших клиентов. Наша линейка достаточно узкая, скажем так, нами покрывается три сегмента, если мы говорим о модельном ряде Cadillac. Но при этом у нас достаточно большие планы. Уже в конце этого, в начале следующего года мы начнем продажи абсолютно нового полноразмерного кроссовера Cadillac XT6. Уникальный автомобиль, безумно красивый.

— Аудитория “Ъ FM” сейчас практически Франкфуртский автосалон заранее посетила.

— Действительно очень достойный автомобиль как для индивидуального ежедневного использования, так и для поездок большой компанией или семьей, потому что у автомобиля три ряда сидений и восемь человек могут комфортно расположиться в автомобиле. Но это еще не все. В дополнение к XT6 , к середине следующего года нас ожидает еще одна новинка, мы сейчас работаем над ее запуском и над формированием интересного ценового предложения этой модели, это компактный кроссовер Cadillac XT4. Он уже представлен на американском рынке, а в следующем году появится и на нашем.

— Ассоциация европейского бизнеса, которая периодически выпускает обзоры положения рынка России и продаж автомобилей, рисует нам не совсем радужную картину. Иногда говорит, что тренд — на понижение. Мы постоянно видим снижение общего объема регистрации новых автомобилей. Это для вас вызов, это для вас повод задуматься, это для вас повод, может быть, пока не расширять ту самую линейку до каких-то совсем уж значимых фигур или, наоборот, это повод для того, чтобы сказать: конкуренты получили свои уроки, а мы вот тут воспользуемся нишей и войдем на эти определенные какие-то маленькие сегменты?

— Вы совершенно правы. Вообще, мне кажется, если говорить о рынке, для нас как для компании, которая играет преимущественно в премиальном сегменте, имеет смысл всегда делить российский рынок на общий и на премиальный сегмент. И если говорить о рынке в целом, то мы все видели, что за два года — с 2016 по 2018 год — российский рынок рос достаточно стабильно, общий объем роста составил примерно 30%, и все очень рассчитывали на то, что этот тренд продолжится. В то время, как второй квартал этого года показал, что темпы этого роста замедляются, и на данный момент за первые семь месяцев с января по июль этого года, мы видим, что общий рынок стабилен, по сравнению с прошлым годом, даже минус 2%, показывают итоговые объемы. В свою очередь, премиальный сегмент играет немного иначе. Да, он не растет теми темпами, как делал это в предыдущие два года, но его объемы превышают результаты 2018 года на данный момент на 3%. Мы надеемся, что этот показатель будет либо стабильно находиться на этой же отметке, либо продолжит расти. И мы, концентрируясь именно на этом сегменте, конечно, рады, что те новые модели, которые мы собираемся запустить, будут играть как в здоровой конкурентной среде, так и будут соответствовать тому поведению, которое показывает российский потребитель. Если посмотреть на динамику развития доли люксового сегмента в общем объеме автомобильных продаж в России, мы увидим, что на моменте, когда рынок составлял 3 млн автомобилей, еще в далеком 2008 году, доля люксового сегмента составляла порядка 4%. Сейчас мы уже находимся на отметке 8% с небольшим, и думаем, что эта доля будет продолжать расти, а, соответственно, это очень хорошее поле деятельности.

— Правильно ли я понимаю, что ваши маркетинговые исследования показывают, что люди скорее склонны, может быть, теперь не иметь несколько автомобилей, а отдать предпочтение одному хорошему дорогому, а в остальном пользоваться общественным транспортом?

— Безусловно, с развитием общественного транспорта и каршеринга да, такой тренд есть. Но пока аудитория, выбирающая премиальные автомобили, выступает в пользу владения автомобилем, и это наша игровая площадка.

— Коль скоро мы затронули с вами каршеринг, для вас это не совсем перспективный рынок или пока состояние предоставления услуг каршеринга не позволяет активно предлагать автомобили люкс-класса?

— Мы действительно так же, как и вы, видим, что рынок каршеринга активно развивается, но в основном там представлены более массовые игроки, а премиальные бренды заходят туда в качестве пилота или, я бы даже так назвала, какого-то коммуникационного повода. Мы пока в каршеринге не представлены, но у нас хорошие планы в этом направлении. В большей степени эти планы начнут реализовываться тогда, когда появится новая линейка двигателей. Как раз с появлением двух новых моделей, про которые я говорила, XТ6 и XТ4, у нас появляются два новых двигателя — это первый в мире дизельный Cadillac. Дизельный двигатель будет доступен на ХТ4. И у нас наконец-то появится двухлитровый двигатель, бензиновый, турбированный, которым будет оснащен новый ХТ6.

— Какой главный вызов видит перед собой General Motors на российском рынке?

— Любой вызов — это возможность. И мы прекрасно понимаем, что мы американская компания...

— Вы имеете в виду санкционную политику? Или конкуренцию с европейскими брендами?

— Да и то, и то. Мы все понимаем, что на реальный бизнес санкционные меры влияют в наименьшей степени. Наша задача – сконцентрироваться на том, что мы можем предложить нашим клиентам. У нас есть новые продукты и новые двигатели. Мы также улучшаем так называемые непродуктовые предложения для наших клиентов. Например, расширяем программу лояльности, чтобы наши владельцы чувствовали, какие уникальные привилегии они имеют для себя. И в дополнение к этому мы сейчас активно работаем над тем, чтобы улучшить условия по розничному кредитованию. Так, например, в начале этого лета мы запустили уникальную для премиального рынка программу: Traverse — 0,1% по кредиту, это практически рассрочка. Мы боялись, что аудитория не будет к этому готова — не поверят в качество такого предложения. Но цифры, которые мы получаем, доказывают обратное: мы видим, спрос на Chevrolet Traverse и кредитные сделки по этому автомобилю растут.