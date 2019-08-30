Татарстан стал лидером по объемам строительства в ПФО

Татарстан занял первое место среди регионов ПФО по объемам строительства. В республике работы выполнены на 112,7 млрд руб, сообщается на сайте Татарстанстата.

В общероссийском рейтинге Татарстан стал шестым. Он уступил Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, а также Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. При этом по объемам ввода жилья Татарстан занял первое место в ПФО и четвертое место в России после Москвы, Московской области и Краснодарского края. По итогам первого полугодия в республике построили 1,4 млн кв. м жилой площади.

Кроме того, Татарстан стал лидером в ПФО по инвестициям в основной капитал. В республике за первое полугодие потратили 221,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют запустить программу индивидуального жилищного строительства.

"Ъ-Казань"