В Татарстане планируют запустить программу индивидуального жилищного строительства

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко на совещании по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Казани заявил о планируемом запуске в России программы строительства индивидуальных жилых домов.

В рамках пилотного проекта программа реализуется в Липецкой области, на это выделено 170 млн руб. По словам господина Мутко, если Татарстан докажет эффективность собственной модели индивидуального жилищного строительства, то федеральный центр готов возместить затраты республики на 500 млн руб.

Президент Татарстана Рустам Минниханов идею вице-премьера поддержал.

В России за 6 месяцев 2019 года введено 30 млн кв. м. жилья, из них 52% приходится на индивидуальные жилые дома.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"