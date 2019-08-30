В Самаре возбудили уголовное дело после массового отравления суши

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, за последнюю неделю в медицинские учреждения Самарской области с признаками пищевого отравления обратились 63 человека. Все они приобретали продукцию в службе доставки еды «Фарфор». В ходе расследования выяснилось, что с 1 по 23 августа 2019 года сотрудники ООО «Ресторан "Фарфор в Самаре"» хранили и производили продукты питания, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей.

Информация о массовом отравлении жителей Самары поступила в региональный Роспотребнадзор 24 августа. Позже деятельность службы доставки еды «Фарфор» была приостановлена. Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла).

В официальном сообществе службы доставки еды «Фарфор» во «ВКонтакте» сообщили, что в самарском филиале «были нарушены внутренние стандарты сети и правила СанПиН». У всех сотрудников имеются медицинские книжки, но у троих не проведен плановый медосмотр.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Андрей Сазонов, Самара