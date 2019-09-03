Офлайн и онлайн: за и против

Предприниматели Удмуртии проявляют большой интерес к новому полю для продажи своих товаров — маркетплейсам. С конца июля в Корпорацию развития республики поступило более 20 заявок по размещению на российских маркетплейсах и 16 заявок — на зарубежных. При этом многие бизнесмены сегодня стоят перед выбором, что все-таки выгоднее: онлайн или офлайн ритейл. С одной стороны, продажи через интернет убирают для бизнеса многие границы и снижают издержки, с другой — выводят в конкурентное поле с большим количеством интернет-магазинов и маркетплейсов. Участники круглого стола, организованного “Ъ-Удмуртия” и Корпорацией развития республики, обсудили нюансы работы платформ электронной торговли и выход с их помощью на экспорт.

Больше месяца назад в Корпорации развития Удмуртии презентовали «единое окно» по работе с маркетплейсами. По словам гендиректора корпорации Константина Сунцова, за это время от предпринимателей Удмуртии поступило более 20 заявок по размещению на российских маркетплейсах и 16 — на зарубежных. «Почему мы стали амбассадорами маркетплэйсов? Вообще все пошло от самих предпринимателей. Самый частый запрос у нас на встречах, как это ни странно звучит от предпринимателей: "Помогите нам продать нашу продукцию". Мы разными способами пытались решить этот запрос, в итоге остановились на маркетплейсах, так как это измеримый инструмент, по которому мы можем понять нашу эффективность. То есть мы, например, по маркетплейсам можем в целом смотреть динамику количества просмотров товаров из Удмуртии, количество продаж»,— рассказал на круглом столе господин Сунцов.

Константин Сунцов Фото: Амир Закиров

По его словам, у предприниматели республики есть желание попасть на полки магазинов известных российских сетей, однако «выиграть бой» за место на реальной полке очень тяжело, попасть на виртуальные витрины гораздо легче. «Мы не можем заставить коммерсанта того же Х5 Retail Group размещать продукцию наших предприятий. Да, мы можем поговорить об этом, но это вопрос работы коммерсанта с коммерсантом. Поэтому маркетплейсы, электронные площадки и единое окно, которое поможет нашим производителям фиксироваться на электронных площадках — это выход»,— пояснил Константин Сунцов.

Руководитель Центра поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии Валерия Антоненко отметила, что это учреждение компенсирует предпринимателям до 80% расходов, связанных с регистрацией, арендой склада и платой за размещение товаров на онлайн-платформах. «Например, у нас есть известная всем площадка Amazon, которая имеет свои национальные сегменты. Она требует, чтобы отгрузка происходила от европейского юрлица с европейского склада. Без этого экспорт товара через эту площадку будет невозможен. Соответственно мы вынуждены в этом случае пользоваться услугами оператора, если у компании нет соответствующего юрлица»,— рассказала госпожа Антоненко.

По ее словам, центр не ограничен комплексом услуг, которые они готовы оказывать предпринимателям, однако такую поддержку они оказывают не любой компании. «Мы просим компании пройти через скоринг-анкету, смотрим со специалистами РЭЦ, действительно ли готова компания к выходу на ту или иную площадку»,— пояснила руководитель центра.

Валерия Антоненко Фото: Амир Закиров

Как отметил Константин Сунцов, у некоторых бизнесменов есть дилемма — создавать свой интернет-магазин или работать с маркетплейсом. Он считает, что производитель со своим интернет-магазином не сможет конкурировать с крупными платформами, которые вкладывают миллиардные бюджеты в продвижение.

Однако не все предприниматели видят выгоду в работе с маркетплейсами. «Например, выход в Wildberries для нашей компании стоит от 40% дисконта на стоимость нашего товара. Еще совокупные расходы на упаковку товара дополнительные. Мы, допустим, пропагандируем экологичную упаковку, мы не используем пакеты, а будем вынуждены. Кроме того, нам придется "замораживать" товар минимум на 90 дней, что нам не выгодно, у нас сезонный товар, детская одежда. Мы вынуждены будем безусловно платить определенные штрафы за возвраты товаров, за какой-то скрытый брак и т.д. Все эти ограничения приводят нас к выводу, что нам не очень-то выгодно работать с маркетплейсами, но это именно нам, потому что у нас уже есть внутри компании готовая инфраструктура, которая позволяет нам продвигать свой интернет-магазин»,— говорит гендиректор компании «Bungly boo» Василий Бабинцев.

Василий Бабинцев Фото: Амир Закиров

Он подчеркнул, что ему как предпринимателю хотелось бы получить от государства информацию не только о маркетплейсах, но и о других возможных вариантах продвижения. «Вообще у нас в Удмуртии не так много компаний, которые активно продвигаются в интернете, сами содержат свои интернет-магазины. Я думаю, что развитие в этом плане принесло бы большую пользу в наше сообщество»,— считает господин Бабинцев.

Коммерческий директор компании «Танцующие» Екатерина Косачева отмечает, что стратегия их работы не ограничивается маркетплейсами, собственным сайтом или офлайн-продажами. «На наш взгляд это залог успеха и качественного развития любой компании, особенно производителя на российском и зарубежном рынках. Производители могут очень легко выстраивать свою ассортиментную матрицу, исходя из ценообразования, маржинальной прибыли, где-то создавать базовые товары, где-то медиум товары, где-то премиум товары. И учитывая это, выходить на площадки либо с ноунеймом, либо создавать новый бренд для того или иного маркетплейса, где бренд не будет конкурировать»,— отметила Екатерина Косачева, подчеркнув, что такой вариант актуален для компаний-производителей. По ее словам, не производителям, сложно управлять ассортиментной матрицей и ценовой политикой, потому что они ограничены маржинальной прибылью и существующими предложениями на рынке.

Екатерина Косачева Фото: Амир Закиров

Также госпожа Косачева отметила, что многие бизнесмены считают маркетплейсы панацеей, однако, по ее мнению, это не так, поскольку на сегодняшний день они являются огромным полем для изучения. «Маркетплейсы для нас способ продвижения нашего бренда, способ увеличения известности нашего имиджа, ну, и глупо не пользоваться аудиторией в 170 млн посетителей ежедневно»,— подчеркнула коммерческий директор компании.

Михаил Мельников Фото: Амир Закиров

Директор ООО «Современные технологии» Михаил Мельников отметил, что компании, которые решили выйти на маркетплейсы, должны быть готовы к трудностям с их работой. «Чтобы встать на eBay и не провалиться, у тебя должен быть англоговорящий человек, который работает в режиме 24 на 7 и отвечает в течение 5-10 минут. Если этого нет, ты вылетаешь и не вернешься туда никогда. Поэтому я считаю, что предпринимателям надо консолидироваться, может быть, создать единый колл-центр, пуст он будет операторской компанией. Я знаю нормальную продукцию, которая сама на рынок не выйдет никогда. Одной компании невозможно консолидировать такие ресурсы»,— сказал господин Мельников.

Как отметила Валерия Антоненко, предложение по созданию колл-центра уже обсуждалось с партнерами по работе с международными маркетплейсами. Она подчеркнула, что вероятность появления такого единого сопровождения и единого аккаунта есть, но этот вариант имеет множество минусов, поэтому его продолжат обсуждать.

Фото: Амир Закиров

Еще одна проблема, с которой сталкиваются местные предприниматели — отсутствие в регионе грамотных специалистов, способных качественно создавать и заниматься сайтами их магазинов. Они отмечают, что ни одна компания, предоставляющая такие услуги, не хочет погружаться в специфику бизнеса, что важно для предпринимателей. Поэтому бизнесмены вынуждены обращаться за помощью к компаниям из других регионов, которые зачастую выставляют за свои услуги недешевые ценники.

По словам Василия Бабинцева, еще одна не менее важная проблема — выход на экспорт. «Как нам обеспечить доставку из Москвы на уровень Западной Европы, я уже не говорю про США, как нам сделать это быстро, понятно и чисто со стороны таможни, тут есть такие лакуны, которые никак не закрываются»,— говорит бизнесмен.

Фото: Амир Закиров

Михаил Мельников отметил, что их компания тоже имеет сложности с доставкой на экспорт. Однако он подчеркнул, что недочеты в логистике компания обыгрывает, делая, к примеру, дополнительные скидки за долгое ожидание.

При этом предприниматели подчеркнули, что то содействие, которое они сегодня получают от Центра поддержки экспорта и Корпорации развития Удмуртии является колоссальной. «Я не помню, чтобы было такое даже года три назад. С каким бы вопросом мы ни обратились, мы всегда получаем ответ. Здесь вопрос лишь в готовности предпринимателя совершить то или иное действие»,— подчеркнула госпожа Косачева.

Оксана Мымрина