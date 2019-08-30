В Карачаево-Черкесии провели обыск у кандидата в депутаты регионального заксобрания

В Карачаево-Черкесии накануне выборов в Народное собрание неизвестные люди в масках провели обыск в домовладении кандидата в депутаты регионального заксобрания, проходящего по спискам КПРФ, Ивана Колесникова.

Как рассказал “Ъ” депутат Госдумы РФ от КПРФ Александр Ющенко, обыск продолжался почти шесть часов — с шести часов утра до полудня. К господину Колесникову все это время не допускали адвокатов и сторонников партии. По окончании обыска у кандидата в депутаты был изъят мобильный телефон.

Как уточнил юрист КПРФ Дамир Муллин, вооруженные люди в масках, которые проводили обыск у господина Колесникова, не представили никаких документов на проведение следственных действий. Александр Ющенко напомнил, что по российскому законодательству Иван Колесников, как кандидат в депутаты, располагает правовым иммунитетом и проводить у него обыск можно было, только получив разрешение прокурора.

В прокуратуре Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) заверили, что никаких санкций на обыск члена КПРФ силовым структурам республики не предоставляли.

В пресс-службе МВД по КЧР на запрос “Ъ” заявили, что данную ситуацию не комментируют.

Александр Ющенко напомнил, что это уже не первый скандал с коммунистами в республике. В июне весь список КПРФ на выборы Народного собрания КЧР был снят с выборов по решению Верховного суда республики и восстановлен только по решению ВС РФ.

Александра Ларинцева, Пятигорск