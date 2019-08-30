Соперниками «Краснодара» в Лиге Европы станут «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор»

По итогам состоявшейся в Монако сегодня, 30 августа, жеребьевке, определились соперники ФК «Краснодар» в играх группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20. В квартете «С» «быки» сыграют со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором», сообщили в пресс-службе клуба.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 27 августа на домашнем стадионе ФК «Краснодар» проиграл в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 греческому «Олимпиакосу» со счетом 2:1. Первая встреча клубов в Пирее закончилась для «черно-зеленых» разгромным поражением – 4:0. Теперь «быки» продолжат играть в групповом турнире Лиги Европы, а «Олимпиакос» останется в Лиге чемпионов.

Василий Хитрых