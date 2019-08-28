«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» на своем поле 2:1

Встреча футбольных клубов «Краснодар» и «Олипиакос», прошедшая 27 августа на домашнем стадионе «быков», завершилась со счетом 2:1 в пользу греческой команды. Это был ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. Первая встреча в греческом Пирее закончилась для ФК «Краснодар» разгромным поражением – 4:0. Теперь «черно-зеленые» продолжат играть в групповом турнире Лиги Европы, а «Олимпиакос» останется в Лиге чемпионов.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар», первый гол в ворота греческого клуба отправил на 10-й минуте матча Даниил Уткин. Однако вскоре Аль Араби сравнял счет. Второй гол «Олимпиакоса» в ворота «Краснодара» также на счету Аль Араби.

Для «Краснодара» это был 56-й матч в еврокубках и четвертый – в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. Текущая суммарная статистика команды в этих турнирах: 26 побед, 12 ничьих, 18 поражений.

Даниил Уткин вошел в историю, как автор первого мяча «Краснодара» на домашнем стадионе в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. 19-летний футболист является воспитанником Академии «Краснодар».

Василий Хитрых