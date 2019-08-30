Общественники Кубани выйдут с инициативой о включении «зеленых поясов» в ЕГРН

Краснодарский штаб ОНФ намерен выйти с законодательной инициативой в правительство России о включении в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости лесопарковых «зеленых поясов» в границах населенных пунктов. Такое решение было принято по итогам заседания в штабе тематической площадки «Экология».

По словам депутата Госдумы РФ Светланы Бессараб, из-за федеральных и региональных законодательных противоречий «зеленые пояса» не являются зонами с ограниченным режимом природопользования и не могут быть отнесены к территориям с особыми условиями использования.

Региональный ОНФ составил реестр зеленых зон, требующих особого внимания по недопущению застройки. Общественники установили, что в генеральные планы крупных городов и районных центров Краснодарского края нанесено 1463 зеленые зоны общей площадью 2972,4 га. Это, по словам госпожи Бессараб, только половина (725 зон) фактически существующих парков и скверов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, администрация Краснодара определила границы города и зафиксировала их в ЕГРН, сделав столицу Кубани одним из первых в России крупных городов, выполнивших эту работу.

Василий Хитрых