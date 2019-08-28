Мэрия Краснодара зафиксировала границы города в едином реестре недвижимости

Администрация Краснодара определила границы города и зафиксировала их в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Как сообщили в мэрии, Краснодар стал одним из первых в России крупных городов, выполнивших эту работу. В данный момент в ЕГРН находятся данные о границах 37 городов России (всего их в стране 1113), и среди них всего пять крупных — Казань, Волгоград, Новосибирск, Москва, а теперь и столица Кубани.

По словам мэра Евгения Первышова, регистрация в реестре - не просто формальность, а результат большой и кропотливой работы. «По сути, это — документальная прозрачность города. Внесение в госреестр удобно для работы с планированием развития краевого центра, удобно и бизнесу, инвесторам при рассмотрении и подготовке проектов. Фиксирование границ в едином государственном реестре недвижимости — часть работы по формированию нужных городу стратегических документов. В первую очередь она связана с работой над Генпланом Краснодара, которую мы сейчас ведем»,- заявил градоначальник.

Сейчас протяженность Краснодара в границах городской черты с севера на юг составляет 20,6 км, а с востока на запад — 30,1 км. Общая площадь — 341,7 кв. км.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой уточнил, что после утверждения нового Генплана в ЕГРН будут внесены соответствующие корректировки.

Михаил Лукашов