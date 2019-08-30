ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы

Состоялась жеребьевка футбольных команд группового этапа Лиги Европы UEFA. «Краснодар» попал в группу C, а ЦСКА — в группу H.

Группа А: Севилья (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), Дюделанж (Люксембург).

Группа B: «Динамо Киев» (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальмё» (Швеция), «Лугано» (Швейцария).

Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия) , «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция).

, «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция). Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия).

Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Румыния).

Группа F: «Арсенал» (Англия), «Франкфурт» (Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория» (Португалия).

Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия).

Группа H: ЦСКА (Россия) , «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).

, «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия). Группа I: «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина).

Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия).

Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия), «Слован» (Словакия).

Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Нидерланды).

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 19 сентября по 12 декабря. 1/16 финала состоится 20 и 27 февраля, 1/8 — в марте, 1/4 — в апреле и в мае. Финал запланирован на 27 мая в польском Гданьске.