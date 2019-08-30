Новосибирский суд арестовал экс-главу Биотехнопарка

Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения гендиректору управляющей компании Биотехнопарка Владимиру Кожевникову, подозреваемому в получении взятки, передал корреспондент “Ъ”. Фигурант уголовного дела заключен под стражу по ходатайству следствия на два месяца, до 29 октября.

Как писал “Ъ”, следственные органы подозревают экс-главу Биотехнопарка в получении взятки в размере 2,5 млн руб. Эти средства, по версии следствия, бывший топ-менеджер получил от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приемки оборудования. Изложенные в деле события произошли в 2016 году.

Биотехнопарк располагается в наукограде Кольцово, его учредитель — правительство Новосибирской области. Господин Кожевников возглавлял управляющую компанию Биотехнопарка в 2011-2018 годах.

Подробнее о проверке Биотехнопарка читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Аудиторов не устроил результат»

Константин Воронов, Илья Галагуз