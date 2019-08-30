«Бороться со страстью никак нельзя»

Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков рассказывает о том, как появились «бергамские замки» и «венецианские решетки».

Сегодня путешествие в те времена и ту реальность, где пояса затягивали вовсе не от голода, а от ревности. Хотя впервые необычные устройства, запирающие женщину от известных мужских посягательств, появились в Древней Греции. Рабыням надевали кожаный пояс из двух полос: первая обхватывала талию, а вторая проходила между ног. Главной целью было уберечь невольницу от беременности, рабовладельцу это было ни к чему.

А традицию запирать жену «на замок» ввел, говорят, один из германских императоров. Его изделие представляло собой настоящее орудие пыток: громоздкая металлическая конструкция с множеством замочков, закрывающая всю нижнюю часть тела страдалицы жены.

Вообще хитроумные пояса верности вошли в моду во время Крестовых походов. К изделиям из бычьей кожи добавились железные, серебряные, золотые, некоторые напоминали «произведения искусства» и даже украшались чеканкой или инкрустацией. Лучшие экземпляры делали в Бергамо и Венеции, из-за чего получили названия «бергамского замка» и «венецианской решетки». Не так давно в Баварии были обнаружены древние захоронения — женские скелеты в ржавых фрагментах поясов добродетели, останки несчастных вдов, чьи мужья не вернулись из ратных путешествий. Им поневоле пришлось хранить супружескую верность до смерти.

Кстати, самым дорогим предметом конструкции являлся, конечно же, ключ от пояса верности. Мастера получали огромные деньги за дубликат, платили их пылкие воздыхатели узниц или же сами «пленниц»ы. Существовали и сложные слесарные работы по освобождению несчастных. В общем, с природой бороться сложно, а уж со страстью никак нельзя…