«"У них" с этим делом все обстоит еще хуже» Дмитрий Гронский — о штрафах в Европе для автомобилистов

Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский рассказывает о том, за что чаще всего штрафуют россиян за границей.

Специалисты компании Mio — крупнейшего разработчика и производителя автомобильной электроники — накануне наступления так называемого «бархатного сезона» отпусков, опубликовали исследование о штрафах, которые наши соотечественники чаще всего платят на европейских дорогах, отправляясь в автопутешествие.

Самое частое — это нарушение правил парковки. Еще один распространенный вид «попадания» на штраф — это отсутствие на лобовом стекле специальной виньетки, которую надо покупать для проезда по дорогам некоторых стран, например, таких как Австрия или Словения. Ну и, конечно же, скоростной режим. Если на родных дорогах к цифре на знаке ограничения скорости можно смело прибавлять еще до 20 км/ч, то в ЕС, чтобы получить штраф, достаточно превысить скорость всего на пару километров в час. Еще надо помнить, что в населенных пунктах во всей Европе разрешенная максимальная скорость не 60 км/ч, как у нас, а 50 км/ч. До шестидесяти можно разогнаться только в польских городах и только ночью.

Штрафы за скорость в разных странах разные. Самые суровые — в Великобритании, Норвегии и Австрии. Стоит ли их платить, пусть каждый решает сам. Часто приходится слышать, что европейские камеры настроены только на автомобильные госзнаки Евросоюза и наши номера не считывают. Однако те, кто ездил в Финляндию на машине, знают, что при возвращении на родину номер вашего автомобиля могут пробить по базе на предмет нарушения скоростного режима.

Еще важно знать — далеко не во всех странах разрешено не просто включать, но даже иметь в машине так называемый антирадар. И еще в отдельных государствах запрещено использовать видеорегистраторы. За нарушение этого правила в Германии, например, предусмотрен гигантский штраф, а в Норвегии можно даже угодить за решетку.

Иными словами, те, кто жалуется на ущемление прав автомобилистов у нас в стране, теперь будут знать, что «у них» с этим делом все обстоит еще хуже.