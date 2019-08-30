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Администрация Кирова допустила нарушения при работе над новой транспортной схемой

Прокуратура Кирова внесла главе администрации города Илье Шульгину представление по факту выявленных нарушений законодательства при муниципальном контроле за созданием новой транспортной схемы. Как сообщает областное ведомство, у администрации города были претензии к автору проекта — ООО «Институт развития транспортных систем» (Москва). Однако чиновники не потребовали от проектировщика устранить замечания, хотя по закону должны были это сделать сразу же. Это привело к затягиванию работы и в результате – к срыву сроков исполнения контракта. Как следствие, банковская гарантия подрядчика оказалась просроченной.

Кроме того, администрация города должна была потребовать от подрядчика уплатить штрафы и пени из-за затягивания сроков, однако этого сделано не было. После рассмотрения полученного представления органами самоуправления были направлены подрядчику соответствующие претензии.

Напомним, новая транспортная схема в Кирове вызвала недовольство горожан из-за отмены девяти общественных маршрутов и сокращения пути еще 17. Региональное отделение Общероссийского народного фронта получило массовые жалобы граждан и 29 августа направило их в городскую администрацию и прокуратуру. В тот же день новую транспортную схему города представили депутатам думы, и большинство потребовало доработать проект. Общественные слушания для кировчан по проекту транспортной сети назначены на 11 сентября.

Анастасия Еремина


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