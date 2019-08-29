Кировчане массово жалуются на предстоящие изменения в транспортной схеме

Кировское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) направило в думу Кирова и администрацию города массовые жалобы жителей на предстоящие изменения в транспортной схеме города. Как сообщает ОНФ, с 1 июля 2020 года в Кирове предлагается отменить девять маршрутов общественного транспорта и почти вдвое сократить еще 17 маршрутов. Появиться должен только один новый маршрут.

«Мы считаем, что предложенная схема выгодна только перевозчикам, но не жителям. Система пересадочных узлов сделана по образцу крупных городов без учета местной специфики»,– говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Валентин Пугач. По его словам, если изменения будут приняты, то многим горожанам придется делать по несколько пересадок, чтобы добраться из одного микрорайона в другой. «При этом никаких гарантий того, что пересадки будут бесплатными, чиновники пока не дали. Нет определенности и по стоимости проезда»,– сообщил господин Пугач.

Изменения в транспортную схему Кирова в гордуме представили сегодня, 29 августа. Как пишет Newsler.ru, большинство депутатов потребовало доработать проект. Ранее издание сообщало, что разработчиком новой транспортной схемы выступил московский НИИ автомобильного транспорта. Авторы надеются, что предложенные изменения смогут повысить доступность проезда для населения. Новая схема подразумевает сокращение дублирующих маршрутов и стимулирование жителей к передвижению с пересадками: в городе будет действовать «единый тариф», по которому можно будет совершать пересадки в течение определенного времени. Стоимость такого тарифа может составить около 60 руб.

Анастасия Еремина