Новосибирский губернатор поставил задачу хоккейной «Сибири» на новый сезон

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» должен в предстоящем сезоне выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с игроками команды.

По оценке главы региона, «Сибирь» полностью готова к началу чемпионата. «Задачу формулирую точно такую же, как формулировал в прошлый раз — хорошо пройти основной круг и с максимально возможного места турнирной таблицы выйти в плей-офф»,— цитирует Андрея Травникова его пресс-служба.

«Сибирь» последние три сезона не может попасть в плей-офф, занимая девятое место в конференции «Восток». Весной 2019 года руководство клуба назначило нового главного тренера вместо Александра Андриевского. Им стал Николай Заварухин. В межсезонье «Сибирь» заменила треть игроков, сохранив костяк.

О проблемах прошлого сезона — в материале “Ъ” «Адмиральцы» приплыли на спасение «Сибири»

Илья Галагуз