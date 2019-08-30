Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Смерть предпринимателя подтвердил агентству его сын.

«Тело Щепетьева было найдено утром в пятницу в Москве-реке. Он был одет в деловой костюм, при нем был пропуск на работу в Global Safe Group и другие документы, удостоверяющие личность»,— сказал источник агентству. По его словам, Следственный комитет России (СКР) по Москве уже начал доследственную проверку.

Как сообщили в СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения. Ранее Денис Щепетьев возглавлял компанию «Цезарь сателлит», которая также занималась установкой систем защиты.