Самарская область заняла 46-е место в России по средней зарплате учителя

В преддверии 1 сентября “Ъ” исследовал, сколько в среднем получают учителя во всех регионах России. В абсолютных цифрах Самарская область оказалась на 46-м месте с показателем средней зарплаты учителя в 30 811 руб. По отношению к средней зарплате по региону область стала 56-й – 105%.

Самые большие средние зарплаты оказались в Чукотском, Ямало-Ненецком округах и Москве. Самые низкие — в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».