Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и международную повестку

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие двусторонних отношений. «Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам»,— сообщили в пресс-службе господина Лукашенко.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием, сообщается на сайте Кремля.

С днем рождения белорусского лидера также поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Во время беседы также затрагивались отдельные вопросы двусторонней и международной повестки дня»,— говорится в сообщении на сайте правительства России.

Вчера, 29 августа, в Минске прошла встреча Александра Лукашенко и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который стал первым американским чиновником столь высокого ранга, посетившим Белоруссию в XXI веке. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, визит господина Болтона в Минск президенты сегодня не обсуждали.

Подробнее о встрече в Минске — в материале “Ъ” «США и Белоруссия перелистывают прошлое».