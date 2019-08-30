Как телемедицина экономит компаниям деньги, уменьшая число больничных

За прошлый год экономика России потеряла миллиарды из-за предотвратимой нетрудоспособности

Российское правительство бьет тревогу - за прошлый год экономика страны понесла убытков на 223 млрд рублей. Причина - больничные листы. А точнее, работники, которые не смогли в полной мере выполнить свои обязанности, и вынужденная компенсация их нетрудоспособности работодателями и государством.

По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, подобные финансовые потери можно минимизировать. Достаточно создать комфортные условия труда и лучше заботиться о здоровье людей.

- Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где сотрудники меньше болеют, - подчеркнула заместитель председателя правительства.

Осложняет ситуацию и то, что далеко не все работники обращаются к врачам и берут тайм-аут на время недомогания. По результатам исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 58% членов компаний за последний год приходили в офис больными. Причем это не было исключением. В среднем каждый из почти 2 000 респондентов являлся на рабочее место 2,4 раза, чувствуя себя не очень хорошо. Чаще всего не могут себе позволить отлежаться дома москвичи: 62% сообщили, что отправятся на предприятие, даже если будет совсем плохо. В городах-миллионниках и небольших населенных пунктах ситуация чуть получше: 60% и 55% соответственно.

Каждый пятый лечится дома

Специалисты уверены: дело не только в невероятной ответственности опрошенных. Чаще всего проблема кроется в финансовых потерях, которые персонал может понести в результате пропуска рабочих дней. По действующим нормам законодательства сотрудник лишается значительной части зарплаты. Особенно страдают те, у кого недостаточно стажа или высокий доход, - ведь существует и предельная компенсация больничного. При этом зачастую расходы у занемогших кадров возрастают: лекарства, приемы врачей, обследования, лечение.

Чтобы не терять деньги, россияне вынуждены переносить недомогание на ногах, приобретая хронические заболевания, доводя их до обострения или заражая окружающих.

- В таком случае издержки для работодателей оказываются куда серьезнее. Членам команды с подобными проблемами требуется более продолжительное и дорогостоящее лечение, которое ляжет как на организацию, так и на государство, - объясняют эксперты SuperJob. - Помимо убытков, есть и другая сторона медали: часть высококвалифицированного персонала порой невозможно заменить. И организация временно приостанавливает решение каких-то вопросов, что тоже сказывается на деятельности корпорации и ее прибыли.

Чтобы не доводить до подобных ситуаций, предприятия практикуют нестандартные меры. Например, разрешают не брать больничные, но при этом отправляют домой прийти в себя. Так поступают 64% начальников. Причем растянуться такой пропуск будней может даже на неделю: 6% респондентов сообщили, что отпускают членов команды отлежаться на 5 и более суток. 31% позволяют провести своим кадрам 2-4 дня дома. 27% боссов закрывают глаза на 1 день, проведенный работником вне стен компании.



То есть каждый пятый сотрудник за прошедший год лечился дома, не обращаясь к врачу и не предоставляя официальных медицинских документов руководству. В среднем, на одно недомогание пришлось 3,2 дня, выпавших из трудового графика. Кстати, чаще всего на подобные вольности смотрят сквозь пальцы в столице - там неофициально болели 27% опрошенных. В городах-миллионниках к этому подходят немного строже, там не явиться на предприятие без больничного листа позволили себе только 20%. В остальных же населенных пунктах самостоятельно лечиться разрешили лишь 17% сотрудников.

Часть руководства позволяет подчиненным на время недомогания трудиться из дома по интернету или же брать на период заболевания отгулы. Кто-то использует заработанные чуть раньше, кому-то приходится просить их авансом.

Убытки за «компенсации» больничного

В стране также распространена практика «компенсировать» работникам потери заработной платы при вынужденном оформлении больничного листа. Так поступают 15% организаций. По 5% шефов доплачивают своим подчиненным до среднего заработка или до фактической зарплаты. Еще 4% сообщили, что добавляют до оклада. На одном из ста предприятий предусмотрен фиксированный размер выплаты.

Для столичных организаций, оплачивающих персоналу больничные в полном объеме, подобный «альтруизм» оборачивается гигантскими расходами. По оценкам сервиса SuperJob.ru, убытки составляют в среднем 6 500 рублей на сотрудника. Московские работодатели теряют не менее 12 000 рублей, предприятия в городах-милионниках - около 7 600. В других населенных пунктах подобные «компенсации» оборачиваются недостачей 5 300 рублей за человека. Если сложить в итоге все траты, как раз и получаются те самые миллиарды.

Доктор в смартфоне

Впрочем, не все доводят до крайностей. Некоторые работники отпрашиваются у начальства и отправляются на прием к врачам. Правда, и это тоже оказывается не на руку компаниям. Судя по ответам сотрудников российских организаций, менеджеров по персоналу и кадровиков, на дорогу до медицинского учреждения и обратно, время, проведенное в очереди, и саму консультацию доктора уходит в среднем 2,3 часа. В Москве тратится и того больше: 2,6 часа. Все это - рабочее время.

В некоторых компаниях имеются собственные медучреждения, однако пока в наших реалиях это скорее исключение.

Еще одна возможность сократить потери трудового времени и расходы на компенсацию больничных - телемедицинские сервисы в пакете ДМС. Подобных примеров в России пока единицы. Но интерес к ним растет. Так, чуть ранее «Ъ» уже писал, что ежемесячный прирост базы пользователей платформы SmartMed, запущенной оператором МТС и сетью клиник «Медси», составляет более 20%.

По данным компании МТС, в которой год назад включили телемедицинский сервис в ДМС московских сотрудников, благодаря своевременной консультации на 24,5% удалось сократить число очных обращений к врачам в рабочее время. Также длительность отсутствия персонала на своем месте из-за визитов в клинику уменьшилась на 1111,2 часа. Продолжительность дней, проведенных на больничном, снизилась на 18%. А значит, сократились и затраты организации на их оплату.

Сами сотрудники также проявляют заинтересованность в работе подобных сервисов. На вопрос SuperJоb, хотели бы вы проконсультироваться с врачом прямо на рабочем месте через интернет, 42% ответили утвердительно. Еще 7% сообщили, что у них уже есть такая возможность. 18% затруднились ответить - возможно, сказывается недостаток знаний по теме.

По оценкам сервиса SuperJob.ru, убытки составляют в среднем 6 500 рублей на сотрудника. Московские работодатели теряют не менее 12 000 рублей, предприятия в городах-милионниках - около 7 600.

Между тем, как сообщают пользователи SmartMed, записаться на прием можно не только к врачу широкого профиля - например, терапевту, - но и к узкому специалисту. Аллергологу, эндокринологу, гастроэнтерологу и другим. Получить помощь доктора можно как с помощью чата, так и с помощью видеосвязи. Все необходимые документы - электронная медицинская карта, история обращений, назначения врача и результаты анализов - хранятся в защищенных «облаках». Для пациента они доступны не только на работе, но в любом месте в любое время. Ознакомиться с ними можно даже со смартфона благодаря специальному приложению.

Возможности телемедицины сейчас изучают и собираются применять не только крупные федеральные корпорации. Локальные компании заинтересованы в сокращении расходов на больничные листы не меньше. Тем более что сервисы, обкатанные в столице, уже доступны и в регионах. В Краснодарском крае, к примеру, спрос на услуги SmartMed растет ежемесячно. Тут работает и «сарафанное радио», и равнение на бизнес-гигантов. Если серьезные организации, протестировав платформу, остались довольны и приобрели телемедицинские полисы для своих сотрудников или годовую «подписку», значит, их аналитики и экономисты увидели в этом выгоду.

Впрочем, возможности сэкономить, а то и заработать с помощью новых технологий, видят не только кубанские бизнесмены. По прогнозам международной компании J’son & Partners Consulting, к 2020 году мировой рынок телемедицины вырастет до $58,8 млрд, Россия займет на нем не менее 3%.