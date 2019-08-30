«Супрематический крест» привел в суд

Главу музея святости Екатеринбургской епархии Оксану Иванову обвиняют в организации несанкционированной акции, в ходе которой не более двух десятков человек выступили против «Супрематического креста» художника-каллиграфа Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше. В четверг ее прямо в музее задержали сотрудники полиции. Госпожа Иванова не признает вину, называя акцию на площади художественной.



О своем задержании православная активистка, глава музея святости Екатеринбургской епархии Оксана Иванова сообщила днем в соцсетях: «Повезли в 15-е отделение полиции на Машиностроителей в связи с большим количеством жалоб на хеппенинг».

Напомним, Оксана Иванова организовала акцию протеста «Не растопчи любовь!», направленную против работы уличного художника Покраса Лампаса, нарисовавшего «Супрематический крест» в рамках фестиваля Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Акция прошла 25 августа, в ней приняли участие менее 20 человек. Несколько верующих стояли в футболках со словами, складывающимися в фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», и держались за руки. Другие выступили с одиночными пикетами по периметру арт-объекта. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями. После прихода представителей фестиваля Stenograffia и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко участники акции вступили с ними в словесную перепалку. На следующий день организаторы фестиваля приняли решение приостановить работы по восстановлению объекта (работу повредили в ходе ремонта дороги), а Покрас Лампас отказался от визита в Екатеринбург из-за поступивших угроз.

В понедельник на встрече организаторов фестиваля, верующих и администрации Орджоникидзевского района создатели фестиваля пообещали изменить форму работы, чтобы «это перестало считаться крестом».

Оксана Иванова уточнила, что сотрудники полиции задержали ее в музее святости по заявлению неизвестного, после чего отвезли в отдел полиции №15, где предъявили обвинение и составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за акцию «Не растопчи любовь!». Санкции статьи предусматривают административный штраф от 20 до 30 тыс. руб., обязательные работы до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток. С документами она ознакомиться не успела — ей пообещали показать их в суде. Затем госпожу Иванову отвезли в Орджоникидзевский райсуд. Там она призналась, что «пострадать за веру, за Христа — это честь». Оксана Иванова с обвинениями не согласна. По ее мнению, акция на площади была не митингом, а формой искусства.

Позднее в суд прибыли ее адвокат Елена Макарова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и его советник по правовым вопросам иерей Виктор Явич, выступивший общественным защитником Оксаны Ивановой. «Для нас она близкий человек, искренний христианин. Закон соблюдать надо, он для всех один. Но когда речь идет об оскорблении веры, тут не до этого, наверное. Оскорбление креста для нас — более чем личное оскорбление. Оксана — законопослушный гражданин»,— заявил митрополит. По его мнению, ее привлекли, «чтобы отвлечь от чего-то внимание».

Поддержать Оксану Иванову пришла и координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец. Она отметила, что организаторы фестиваля уже наладили диалог с верующими и не хотели бы переводить все в судебную плоскость.

Вечером в четверг материалы дела Оксаны Ивановой поступили в Орджоникидзевский райсуд, но почти сразу были возвращены в полицию из-за найденных судом нарушений. Подсудимую отпустили. Виктор Явич пояснил, что материалов дела недостаточно, чтобы вынести судебный акт: «Не установлен субъект, не доказано, что Оксана Иванова была организатором незаконного собрания и вообще событие не установлено». По его словам, госпожа Иванова была задержана незаконно, поскольку «никакого митинга не было», а люди, выкрикивавшие угрозы, «пришли позднее и не являются прихожанами храмов». В полиции оперативно получить комментарий не удалось.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках согласованного с мэрией фестиваля Stenograffia в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыс. кв.м при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева.

Анна Лапина