Силовики пришли в офис структуры «Россетей» в Красноярске

Сотрудники МВД проводят проверку документов в офисе компании «Россети Сибирь» (ранее — МРСК Сибири) в Красноярске из-за сделки, проведенной несколько лет назад в Омской области, сообщила “Ъ-Сибирь” начальник департамента по связям с общественностью компании Анастасия Гуливатенко.

Ранее красноярское издание «Проспект мира» опубликовало видеозапись, на которой видно, как к офису «Россети Сибирь» подъехал белый фургон без опознавательных знаков, из которого вышли сотрудники правоохранительных органах в форме и касках, а затем зашли через главный вход в здание.

По словам Анастасии Гуливатенко, проверяемая сделка была заключена между администрацией Омска и МРСК Сибири из-за задолженности АО «Омскэлектро» (принадлежит городской администрации) перед энергетиками в размере 1,3 млрд руб. на конец 2015 года. «По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором (Омской области) Виктором Назаровым (отправлен в отставку в октябре 2017 года.— “Ъ”) было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС "Прибрежная"—ПС "Фрунзенская" в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год»,— сказала представитель «Россети Сибирь», отметив, что компания согласилась на такие условии, а сделка была реализована.

Теперь проверку документов по сделке проводят сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России. «Мы со своей стороны оказываем всяческое содействие правоохранительным органам»,— добавили в пресс-службе компании.

100% акций «Омскэлектро» принадлежит департаменту имущественных отношений администрации Омска. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2018 году составила 3,2 млрд руб. при чистой прибыли 258,9 млн руб. По итогам 2015 года «Омскэлектро» показал убыток 328,9 млн руб. (выручка — 2,5 млрд руб.). Как писал “Ъ-Сибирь”, власти Омска ранее вели переговоры о передаче электросетевого хозяйства «Омскэлектро» в управление МРСК Сибири, но с сохранением контроля над компанией.

Илья Галагуз, Новосибирск