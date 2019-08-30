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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Бизнес собирают по зернышку

Нужен ли России национальный экспортер зерна

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Игроки зернового рынка неоднозначно восприняли перспективу появления национального экспортера на базе ВТБ. Ранее глава группы Андрей Костин обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи в создании Объединенного зернового холдинга, который возьмет на себя роль ведущего продавца российской пшеницы. Некоторые производители назвали эту идею полезной для рынка, другие опасаются убытков из-за отсутствия конкуренции. Что представляет собой сейчас зерновой рынок России? И как его может изменить приход нового мега-экспортера? Об этом — в специальном репортаже Григория Колганова.


Зерновоз, груженный в полтора раза больше допустимых норм, — типичная картина для юга России. Он портит дорожное полотно, создает угрозу безопасности движения, но главное — никто не знает, сколько денег уходит в «серую» зону за счет перевеса. Нынешнее состояние зернового рынка страны хоть и лучше, чем несколько лет назад, но все равно вызывает много вопросов, говорит Андрей Долуда, председатель совета директоров «Мирогрупп ресурсы», крупного кубанского зернового трейдера: «Пару лет назад был закрыт вопрос с НДС, но при этом осталось несколько других проблем, связанных, прежде всего, с перегрузом и доставкой товара до стран-получателей.

Есть порты, в которых практически невозможно проконтролировать операции от начала и до конца.



Соответственно, технические регламенты нарушаются, потом мы видим проблемы в странах-получателях, которые влияют на восприятие России как поставщика».

У небольших игроков главная проблема, которая не меняется десятилетиями, — это перекупщики. Так, калининградский фермер Александр как раз сейчас собирает урожай, но что будет с ним делать, пока не знает. По его словам, он был бы рад, если бы государство взяло на себя дальнейшие заботы: «Вот я зерно вырастил, на склад убрал, но с реализацией есть проблемы, сдать его пока мне некуда. Сейчас найдутся люди, которые придут ко мне и скажут: "Хочешь — не хочешь, вот тебе 7 руб. за килограмм", а сами заключат договор и дадут уже цену в 11-12 руб.

Если была бы, допустим, реальная определенная фиксированная цена, чтобы посредник без проблем принимал зерно, реализовывал его, то, ради бога, почему нет?».

И будто бы по заказу на прошлой неделе стало известно о желании ВТБ создать лидера зернового экспорта. Группа в последние месяцы стремительно наращивала активы в этой отрасли, и сейчас владеет Новороссийским зерновым терминалом, крупнейшим железнодорожным перевозчиком — компанией «Рустранском», и уже упомянутым трейдером «Мирогрупп ресурсы».

Экспортная монополия — для России не новость. Она выстроена, например, в торговле нефтью и газом, и до инцидента с трубопроводом «Дружба» особых вопросов эта схема не вызывала. Но многие игроки зернового рынка встревожены планами ВТБ. Например, кубанский фермер Андрей Бурдин опасается, что новый холдинг начнет диктовать производителям свои условия: «Уже ушли "серые" схемы. По моим ощущениям, 99% тех фермеров, которые ими пользовались, уже работают официально, и все довольны, всем это нравится. Когда есть несколько экспортеров, то они конкурируют между собой. Когда будет один, то, вполне возможно, он даст минимальную маржинальность, минимальную прибыль, и скажет: "Ребята, вам и этого хватит"».

Кстати, трейдера, принадлежащего ВТБ, не так давно обвиняли в манипулировании ценами на зерно, но группа категорически такое влияние отрицает. А появление мега-игрока, продолжает руководитель «Мирогрупп ресурсы» Андрей Долуда, позволит установить прозрачные и понятные правила рынка, а еще уделить внимание производителям на периферии, решив их проблемы с перекупщиками: «Фактически мы можем говорить о том, что игрок устанавливает правила этого рынка, которые не нарушают закон и технологические цепочки и, минуя различных посредников, минуя схемы, обеспечивают более прозрачную логистику. То есть мы получаем законченный цикл работы со всеми производителями, в каком бы месте России они ни находились».

В прошлом году Россия заработала на экспорте зерновых $10,5 млрд. Урожаи в стране в последнее время бьют рекорды, так что можно предположить дальнейшее увеличение прибыли. При этом, как указывал глава ВТБ Андрей Костин в письме Владимиру Путину, определяющую роль в торговле играют крупные иностранные компании. Потеснить их с рынка, может быть, и неплохая идея, но вызывает вопросы квалификация отечественного мега-игрока. Гендиректор агентства «Прозерно» Владимир Петриченко деликатно намекает на неопытность потенциального монополиста: «Если бы эти менеджеры поработали на этом рынке ну так пять-десять лет, то тогда, наверное, можно было бы говорить: да, надо наводить порядок.

А, в общем-то, сейчас приходит достаточно новый игрок и сразу хочет навести нужные порядки, это, мне кажется, несколько преждевременно».

Как пишут СМИ, просьбу Андрея Костина президент переадресовал в правительство. В Минсельхозе идею прокомментировали предельно сдержанно, заявив, что взаимодействуют со всеми участниками зернового рынка. Властям, кажется, предстоит дать ответ на непростой вопрос — нужно ли чинить то, что и так работает?

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