«Народным ОФЗ» добавляют привлекательности

Облигации федерального займа сделают еще более «народными» — Министерство финансов смягчит требования для покупателей. Теперь не придется платить комиссию банкам, она будет компенсироваться из бюджета. Также снижен порог входа: один лот стоит 10 тыс. руб., а не 30 тыс. руб., как раньше. Доходность ОФЗ составит 7,35% в год для тех, кто не будет забирать бумаги до конца размещения, то есть три года. В Минфине рассчитывают заинтересовать новым инструментом больше россиян.

Удастся ли это? И насколько привлекательны гособлигации? Директор информационно-аналитического центра компании «Альпари» Александр Разуваев вложился в первые народные облигации, которые выпустили в 2017 году. "Ъ FM" попросил его сравнить условия и оценить перспективы нового размещения: «Покупка любых облигаций на ожидании снижения ключевой ставки — хорошая идея. Если грамотно позиционировать инвестиционный продукт, особенно для целевой аудитории, то есть для тех, кто держит деньги на вкладах, все будет без проблем. Я помню первый выпуск, и тогда даже в обычных отделениях Сбербанка базовые вещи сотрудники нормально объясняли. Спрос, я уверен, будет, и аудитория очень хорошая. В прошлый раз я сам покупал бумаги через Сбербанк, потом их продал, заработав не только на купоне, но еще и на курсе».

Минфин увеличил также число агентов, у которых можно будет купить «народные ОФЗ» — к Сбербанку и ВТБ, которые торговали бумагами ранее, присоединятся Промсвязьбанк и Почта-банк. Облигации федерального займа могут быть альтернативой банковским вкладам, тем более ставка довольно привлекательна, отмечает говорит директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management. Алексей Потапов: «Интерес со стороны населения к каким-то альтернативам банковских вкладов растет, и эта тенденция будет продолжаться.

В этом смысле интерес людей к "народным ОФЗ" при условии, что государство возьмет на себя комиссии банков, снизит минимальный порог вхождения в эти бумаги, увеличится по сравнению с предыдущим раундом.

Если мы просто проведем аналогию с банковскими вкладами, то на данный момент крупнейшие кредитные организации, например, Сбербанк, таких ставок, по большому счету, уже практически не предлагают. То есть если человек покупает ОФЗ, по сути, с каким-то отсутствующим кредитным риском, то на данном этапе доходность в 7,35% годовых выглядит весьма привлекательной».

И все же, судя по статистике, интерес к «народным облигациям» падает. Первый выпуск в 2017 году раскупили почти за месяц, остальные же уходили за больший срок, к тому же, не всегда удавалось распродать все бумаги. Так что, несмотря на жесты Минфина, рассматривать этот инструмент всерьез не стоит, полагает генеральный директор управляющей компании «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев: «Особых преимуществ нет и не будет до тех пор, пока не появится вторичный рынок. Ведь главное для облигаций, а это рынок капитала, — что если вдруг что-то случится непредвиденное, неприятное, то можно было бы эти бумаги продать и получить деньги. Как только появится возможность торговать этими облигациями и банки будут их покупать или перепродавать, тогда ОФЗ станут намного привлекательнее, чем банковские депозиты госбанка».

Новые «народные ОФЗ» поступят в продажу 2 сентября, планируется продать бумаг на сумму 15 млрд руб.

Анна Пестерева, Владимир Соколов