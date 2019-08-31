Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

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|Город
|Средняя цена за 1 кв. м в августе 2018 года (тыс. руб.)
|Средняя цена за 1 кв. м в июле 2019 года (тыс. руб.)
|Средняя цена за 1 кв. м в августе 2019 года (тыс. руб.)
|Динамика за месяц
|Динамика за год
|Москва
|187,6
|205,2
|207,8
|1,30%
|11%
|Санкт-Петербург
|116
|123,8
|124,8
|0,80%
|8%
|Нижний Новгород
|65,6
|70,6
|71,6
|1,30%
|9%
|Казань
|73,9
|81,5
|82,4
|1,10%
|12%
|Самара
|60,4
|63,2
|64,1
|1,40%
|6%
|Уфа
|66,2
|72,2
|72,5
|0,50%
|10%
|Краснодар
|58,7
|63,3
|64,1
|1,20%
|9%
|Волгоград
|49
|50,6
|51,6
|2,00%
|5%
|Воронеж
|46,1
|50,9
|50,8
|-0,20%
|10%
|Екатеринбург
|69,8
|74,4
|75,3
|1,20%
|8%
|Красноярск
|54,4
|62,8
|63,3
|0,80%
|16%
|Новосибирск
|66
|72,4
|73,3
|1,30%
|11%
|Омск
|44,2
|47,6
|48,1
|1,00%
|9%
|Пермь
|56,2
|58,6
|59,8
|1,90%
|6%
|Челябинск
|41
|41,4
|41,5
|0,20%
|1%