Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

Город Средняя цена за 1 кв. м в августе 2018 года (тыс. руб.) Средняя цена за 1 кв. м в июле 2019 года (тыс. руб.) Средняя цена за 1 кв. м в августе 2019 года (тыс. руб.) Динамика за месяц Динамика за год Москва 187,6 205,2 207,8 1,30% 11% Санкт-Петербург 116 123,8 124,8 0,80% 8% Нижний Новгород 65,6 70,6 71,6 1,30% 9% Казань 73,9 81,5 82,4 1,10% 12% Самара 60,4 63,2 64,1 1,40% 6% Уфа 66,2 72,2 72,5 0,50% 10% Краснодар 58,7 63,3 64,1 1,20% 9% Волгоград 49 50,6 51,6 2,00% 5% Воронеж 46,1 50,9 50,8 -0,20% 10% Екатеринбург 69,8 74,4 75,3 1,20% 8% Красноярск 54,4 62,8 63,3 0,80% 16% Новосибирск 66 72,4 73,3 1,30% 11% Омск 44,2 47,6 48,1 1,00% 9% Пермь 56,2 58,6 59,8 1,90% 6% Челябинск 41 41,4 41,5 0,20% 1%