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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

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Город Средняя цена за 1 кв. м в августе 2018 года (тыс. руб.) Средняя цена за 1 кв. м в июле 2019 года (тыс. руб.) Средняя цена за 1 кв. м в августе 2019 года (тыс. руб.) Динамика за месяц Динамика за год
Москва 187,6 205,2 207,8 1,30% 11%
Санкт-Петербург 116 123,8 124,8 0,80% 8%
Нижний Новгород 65,6 70,6 71,6 1,30% 9%
Казань 73,9 81,5 82,4 1,10% 12%
Самара 60,4 63,2 64,1 1,40% 6%
Уфа 66,2 72,2 72,5 0,50% 10%
Краснодар 58,7 63,3 64,1 1,20% 9%
Волгоград 49 50,6 51,6 2,00% 5%
Воронеж 46,1 50,9 50,8 -0,20% 10%
Екатеринбург 69,8 74,4 75,3 1,20% 8%
Красноярск 54,4 62,8 63,3 0,80% 16%
Новосибирск 66 72,4 73,3 1,30% 11%
Омск 44,2 47,6 48,1 1,00% 9%
Пермь 56,2 58,6 59,8 1,90% 6%
Челябинск 41 41,4 41,5 0,20% 1%
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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