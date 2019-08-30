Бизнес добавил остроты

Представители МСП Банка рассказали предпринимателям, как проводится оценка рисков при одобрении сделок

Не секрет, что механизмы оценки рисков — тема для любого банка достаточно щепетильная. Обычно их держат в тайне «за семью печатями», не посвящая клиентов в детали. В этом смысле прошедший в Краснодаре бизнес-завтрак МСП Банка стал довольно необычным мероприятием. Как рассказал заместитель председателя правления банка Роман Капинос, идеей было собрать большое количество представителей малого и среднего бизнеса для того, чтобы рассказать, на что в действительности обращают внимание сотрудники банка при принятии решения.

«Клиенту не нужно рассказывать, как растить свой бизнес — как правило, он знает это лучше, чем мы. Поэтому мы говорим о другом — о тонких настройках, связанных с финансовой отчетностью, планированием и т. д. Зачастую эти настройки в работе банка не видны клиенту, потому что относятся к внутренним процессам. Поэтому мы и решили провести встречу с участием руководителей наших департаментов, занимающихся оценкой рисков и инвестпроектов в целом. Мы хотим, чтобы клиент понимал, какие вопросы иногда не позволяют провести сделку в планируемые сроки. Хотим дать ему прозрачную обратную связь»,— пояснил Роман Капинос.

На вопросы предпринимателей отвечали также директор департамента кредитных рисков МСП Банка Александр Доброслов, директор департамента региональных программ банка Михаил Афанасьев и директор департамента экспресс-анализа сделок Елена Привалова. Изначально бизнесу предложили сделать дискуссию «поострее» и спрашивать о том, что действительно волнует. Дважды просить не пришлось: вопросы экспертам задавали действительно насущные и нетривиальные. В частности, они касались трактовки понятия «собственное участие», которое является чрезвычайно важным для банка. Как отметил в своем выступлении Александр Доброслов, степень участия собственных средств в проекте должна составлять не менее 20%. В противном случае у банка нет уверенности в серьезности намерений потенциального кредитора, да и финансовая модель такого проекта, как правило, не столь эффективна.

«Можно ли квалифицировать заем, полученный от одного из учредителей юридического лица, как участие собственными средствами?» — последовал вопрос. Ответ: да, вполне.

Другой вопрос касался не менее важного аспекта — подтверждения сбыта. Оно нужно банку для того, чтобы быть уверенным, что продукция, на которой хочет зарабатывать клиент, действительно будет востребована на должном уровне. Один из представителей бизнеса пожаловался на то, что получить у контрагента зафиксированное в письменном виде подтверждение непросто. Как подчеркнул Роман Капинос, в данном случае позиция банка проста: он должен детально видеть, кому и на каких условиях предприятие будет продавать свою продукцию в установленный в бизнес-плане срок. Если такой детализации нет, то высок риск того, что компания просто не выйдет в запланированный период на нужный объем выручки. Поэтому предприниматель должен быть в первую очередь заинтересован в четком планировании сбыта.

В конечном счете банку важно понять одну вещь: может ли бизнес подтвердить заявленные им намерения. И в этих вопросах следует быть максимально честным.

Также прозвучали вопросы, касающиеся отношения к залогам. Например, могут ли являться залогом патенты на разработки, если речь идет про IT-компанию? Вопрос непростой, поскольку банки сейчас лишь начинают работать с подобным обеспечением, но, как пояснили представители МСП Банка, оценкой такого «имущества» должны заниматься независимые предприятия, имеющие соответствующие компетенции. Однако, если они подтверждают, что патенты действительно имеют заявленную клиентом ценность, то проблем с получением кредита не возникнет.

Много вопросов, прозвучавших в ходе бизнес-завтрака, касалось заключения госконтрактов. Разумеется, перед тем, как вынести решение о выделении средств, банк тщательно оценивает возможности потенциального кредитора, желающего заработать на участии в таких контрактах. Проверяется достаточность собственных производственных мощностей, отсутствие незавершенных исполнительных производств и т. д. Впрочем, и у бизнеса есть свои требования к банку: в основном предприниматели опасаются, что одобрение кредита займет слишком долгое время и придется искать другие источники финансирования для исполнения обязательств в рамках госконтракта. Роман Капинос заверил бизнесменов, что в основном срок рассмотрения заявки на получение кредита занимает не более 5—10 дней, поэтому таких проблем не возникает. «Только в 2019 году МСП Банк уже выдал под госконтракты 14 млрд рублей, поэтому в этой сфере у нас большой опыт»,— заявил он.

Из того, что рассказали представители банка, стало понятно: критерии, на основе которых проводится оценка бизнеса, при внимательном рассмотрении просты и понятны. Например, определяющее значение имеет соответствие финансовой отчетности, предоставленной предприятием, данным из открытых источников — естественно, если будут найдены несоответствия, уровень доверия к потенциальному заемщику снизится. Также важными факторами являются качество и уровень обеспеченности сделки и чрезмерно большое количество арбитражных споров. Конечно, судиться для бизнеса — это нормально, однако, если предприятие занимается этим слишком активно, может сложиться мнение, что на управление текущими процессами в компании у руководства просто не остается времени. В конечном счете банку важно понять одну вещь: может ли бизнес подтвердить заявленные им намерения. И в этих вопросах следует быть максимально честным.

По словам Романа Капиноса, одной из ключевых проблем, мешающих бизнесу кредитоваться на выгодных условиях да и вообще строить свой бизнес, являются завышенные ожидания, закладываемые в финансовую модель. «Нередко они являются неадекватными рынку, поэтому, когда инвестиционный проект переходит в операционную стадию, начинаются проблемы. Многие предприниматели не учитывают при формировании финмодели факторы конкуренции и сезонности. И мы как банк всегда указываем им на такие детали»,— рассказал Роман Капинос.