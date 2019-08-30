Новым министром по физической культуре и спорту Удмуртии стал тренер по таэквон-до

Новым министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначен Александр Варшавский. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Александр Варшавский родился в 1975 году в Москве. Он имеет два диплома о высшем образовании по экономике и физической культуре. Ранее господин Варшавский возглавлял некоммерческую организацию «Московская школа таэквон-до», он является мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России.

Напомним, что 14 июня министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталью Гольцову освободили от должности. Она покинула пост в связи со сменой места работы. В разговоре с корреспондентом “Ъ-Удмуртия” она сообщила, что переходит в администрацию президента России, не назвав конкретную должность.