Первым вице-мэром Сочи назначен Константин Михальков

Фото: администрация Сочи

Константин Михальков, ранее занимавший должность заместителя главы олимпийской столицы и начальника правового департамента сочинской администрации, переведен на пост первого вице-мэра курорта. Директором правового департамента назначен Григорий Артамонов.

Как отметил глава Сочи Анатолий Пахомов, главе правового департамента предстоит решать вопросы, связанные с незаконно построенными домами. В частности, в ближайшее администрация курорта намерена подписать мировые соглашения по самостроям, в которых уже живут люди. Объекты не будут сносить при условии, что они безопасны и подключены к коммуникациям.

Сообщается, что Григорий Артамонов окончил в 2011 году Московский университет МВД по специальности «юриспруденция». Пять лет после окончания вуза служил в должности оперуполномоченного по особо важным делам в ГУЭБиПК МВД РФ. Позже работал советником губернатора Краснодарского края, помощником управляющего делами президента России и гендиректором ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» управделами российского президента.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, предыдущий первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит был осужден в апреле этого года на два года и три месяца за два эпизода превышения должностных полномочий. В зале суда было установлено, что чиновник незаконно выдал разрешение на строительство одному из сочинских застройщиков, а также подписал разрешение на ввод в эксплуатацию возведенного с нарушениями объекта.

Дмитрий Михеенко