«Билайн» и Смольный заключили соглашение о сотрудничестве в сфере «умных» технологий

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровой экономики на территории города. Подписание договора состоялось в рамках Петербургского цифрового форума – 2019.

По условиям соглашения, «Билайн» будет предоставлять свои технологические решения для реализации национальных программ и проектов. Приоритетными направлениями для внедрения технологий станут транспортная инфраструктура, территориальное планирование, создание доступной и безопасной среды, а также внедрение инновационных пилотных проектов и их последующее развитие.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «ВымпелКом» также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере создания качественной городской среды с правительством Ленобласти.