«Транснефть — Приволга»: вектор устойчивого развития

Человеческий ресурс в лице высокопрофессионального коллектива — важная составляющая успешной производственной деятельности наряду с грамотным управлением и высокой экологической безопасностью. Сегодня крупные промышленные компании понимают, насколько важно сохранять высокую планку социальной ответственности на всех уровнях — и в регионах своего присутствия, и, в первую очередь, внутри собственного коллектива, по отношению к своим сотрудникам.



Неслучайно текущий год в одной из крупнейших мировых и российских компаний — ПАО «Транснефть» — объявлен Годом охраны труда. Ее дочернее предприятие АО «Транснефть — Приволга» продолжает работать над повышением уровня производственной безопасности и улучшением условий труда. А экологичности и энергосбережению способствуют инновационные технологии и новейшие разработки, внедряемые нефтепроводчиками.

Поговорим подробнее о составляющих «с человеческим лицом», которые помогают компании последовательно развиваться, эффективно выполняя свою главную работу — бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Работа с поправкой на природу

Одним из приоритетных направлений работы АО «Транснефть-Приволга» является забота об экологии и стремление к рациональному природопользованию. В частности, ведется работа по снижению удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от производственных объектов. Реконструкция очистных сооружений проводится в настоящее время в Бавлинском районе Республики Татарстан. Всего в текущем году на эти цели направлено более 147 млн руб.

Одновременно АО «Транснефть-Приволга» заботится о сохранении водных биоресурсов. Сотрудники компании под присмотром специалистов-ихтиологов выпускают молодь рыб в Саратовское, Сорочинское и Волгоградское водохранилища, а также в водоемы Азово-Черноморского бассейна. В этом году будет выпущено свыше 205 тыс. мальков сазана, стерляди, русского осетра и толстолобика.

Цель — сберечь энергию

Принципы экологичности и безопасности производства АО «Транснефть-Приволга» органично сочетает с эффективным и рациональным использованием энергоресурсов. В числе таких мер — оптимизация технологических режимов транспортировки нефти, очистка внутренней поверхности трубопроводов и фильтров грязеуловителей от парафиновых осадков, внутренних газовоздушных скоплений. Это позволяет серьезно сократить удельный расход электро­энергии на перекачку нефти. В январе — июне предприятие сэкономило 110 тыс. кВт* час электроэнергии.

Также компания производит замену магистральных насосных агрегатов, устанавливает роторы насосов с улучшенными рабочими параметрами, выполняет капремонт электродвигателей.

Одновременно с помощью системы мониторинга автотранспорта на базе «Глонасс» предприятие оптимизирует маршруты перевозок, сокращает непроизводительные пробеги и повышает транспортную дисциплину.

Обновление на перспективу

2019 год также ознаменовался для АО «Транснефть — Приволга» новым этапом реализации программы технического перевооружения и реконструкции. По этому направлению предприятие работает на 133 объектах. Из них 91 планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. В общей сложности планируется реконструировать и построить 87,7 км нефтепроводов, девять резервуаров суммарным объемом 120 тыс. куб. м. Помимо этого, будут заменены более 40 магистральных насосных агрегатов и электродвигателей. В первом полугодии на эти цели было выделено свыше 10,6 млрд руб., а в целом по итогам года показатель составит 30,1 млрд руб.

Профессиональная защита

Работники непрерывно повышают собственный уровень знаний об условиях труда, соблюдении правил безопасности на производстве и ответственности за их нарушения. В рамках системы управления охраной труда, которая отвечает международным стандартам, каждый сотрудник предприятия регулярно проходит инструктажи и обучение. Предприятие регулярно организует специальную оценку условий труда на рабочих местах, медосмотр сотрудников, проводит аудиты и производственный контроль.

В июле этого года АО «Транснефть — Приволга» стало принимающей стороной и организатором финала XIX конкурса «Лучший по профессии» среди работников всех структурных подразделений ПАО «Транснефть». Сотрудники АО «Транснефть — Приволга» достойно показали себя в финале конкурса и заняли шесть первых, два — вторых и два третьих места. Мероприятие позволяет обмениваться передовым опытом и актуальными знаниями и повышает престиж рабочих специальностей.

Кадры решают все

Большое внимание АО «Транснефть — Приволга» уделяет обновлению кадрового состава, пополняя его молодыми выпускниками вузов. В частности, компания активно сотрудничает с кафедрой «Трубопроводный транспорт» Самарского государственного технического университета. Предприятие укрепляет материальную базу кафедры, открывает тематические аудитории. Ежегодно ее выпускники приходят на работу в подразделения АО «Транснефть — Приволга».

На сегодняшний день по направлению от предприятия в СамГТУ обучается 101 студент-бакалавр. АО «Транснефть — Приволга» строго контролирует успеваемость студентов, также для учащихся СамГТУ организуется прохождение всех видов практики на производственных объектах с назначением руководителей из числа специалистов.

Люди доброй воли

Подразделения АО «Транснефть — Приволга» активно развивают волонтерское движение. Добровольцы компании оказывают помощь детским домам, приютам, многодетным семьям, сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках конкурса «Лучший по профессии ПАО «Транснефть» в июле текущего года представители центральной базы производственного обслуживания провели экскурсию для воспитанников Чапаевской школы-интерната. После нее состоялась торжественная церемония передачи образовательному учреждению нового 20-местного микроавтобуса «Газель Next».

Спорт — это жизнь

Неотъемлемым элементом корпоративной культуры предприятия являются ежегодные турниры по зимним и летним видам спорта, спартакиады и семейные спортивные праздники. Соревнования развивают командный дух и укрепляют внутрикорпоративные связи.

В феврале 2019 года АО «Транснефть — Приволга» провело зимнюю спартакиаду Урало-Приволжского региона, в которой приняли участие команды трех дочерних обществ компании «Транснефть».

Таким образом, предприятие придерживается принципа непрерывного развития по ключевым направлениям деятельности, включая энергоэффективность, социальную работу и экологическую безопасность. Это обеспечивает АО «Транснефть — Приволга» достойное качество работы, высокие показатели производства и лидерские позиции в отрасли.