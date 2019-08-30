Еще один самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц в Петербурге

Рейс U6-2641 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Петербурга в Худжанд, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса при взлете. При осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В итоге в полете командир принял решение экстренно приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Посадка прошла благополучно. Никто из 193 находившихся на борту пассажиров не пострадал. В результате осмотра самолета техническими специалистами повреждений не обнаружено. В 10:55 Airbus A321 вылетел в Худжанд.

Напомним, 15 августа рейс «Уральских авиалиний» U6178 Москва – Симферополь, на борту которого находились 233 пассажира, совершил вынужденную посадку неподалеку от аэропорта в Жуковском после того, как в двигатели самолета попали птицы. После экстренного приземления на кукурузное поле пассажирский лайнер был выведен из эксплуатации из-за технических повреждений.

В результате инцидента авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила несколько рейсов с вылетом из Санкт-Петербурга.

Подробнее об аварийной посадке самолета — в материале «Ъ» «Кукуруза приняла аэробус».