Новым директором Госархива литературы и искусства назначили Ольгу Шашкову

Новым директором Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) назначена Ольга Шашкова. В сообщении на сайте Федерального архивного агентства указано, что госпожу Шашкову представил 27 августа на собрании трудового коллектива руководитель Росархива Андрей Артизов.

Ранее бывший директор РГАЛИ Татьяна Горяева объявила, что покидает свой пост. Она заявила, что решение об ее увольнении приняло «руководство Росархива» (у него в подчинении находится РГАЛИ).

Ольга Шашкова ранее работала в Центральном государственном архиве РСФСР, редакциях журналов «Народный депутат», «Российская Федерация», также являлась замдекана факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.