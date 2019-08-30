В 2019 году в многоквартирных домах Удмуртии могут заменить 131 лифт

В Удмуртии утвердили правила предоставления субсидий на возмещение части затрат по замене лифтов в многоквартирных домах. В ближайшее время начнется прием заявок от подрядчиков, с которыми заключат соглашение на возврат им 14% от стоимости оборудования и работ, из них 6% вернет городской бюджет. Условием возврата денег будет подписанный акт о выполнении работ. Об этом написал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

«Есть возможность заменить в текущем году с использованием этого механизма поддержки 131 лифт. Дело – за желанием собственников домов. Им необходимо провести общедомовое собрание, утвердить перечень работ и стоимость и выбрать подрядчика. Прикинуть, хватает ли денег на спецсчете. Если на счете не 80% от стоимости лифтов и работ, то нужно принимать решение о введении дополнительного взноса на капремонт»,— добавил министр.

Напомним, что согласно законодательству, к 15 февраля 2020 года в Удмуртии необходимо заменить 2,43 тыс. лифтов. Это связано с тем, что их срок эксплуатации достиг 25 лет. В 2019 году республика выделит на эти цели 20 млн руб. По мере востребованности эту сумму планируют увеличить до 35 млн руб.