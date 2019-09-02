Микромир на службе у человека

Если не видеть в бактериях и грибках смертельных врагов, их «энергию» можно, оказывается, использовать в мирных целях. Вот несколько примеров того, как мы научились использовать микроорганизмы

В кондитерских изделиях

Чтобы булочки как можно дольше оставались вкусными и свежими, при выпечке используют сенную палочку — разновидность почвенной бактерии. Ее ферменты не дают выпечке зачерстветь.

В кисломолочных продуктах

Без дрожжевых грибков нам не видать ни кефира, ни сыра. Молочные дрожжи позволяют сохранить жирность в молочнокислом продукте, что улучшает его вкус. А мезофильные (это для мягких сыров) и термофильные (это для твердых) бактерии выделяют ферменты, которые позволяют молоку свернуться «правильно» — именно это и придает сыру специфические особенности.

В сельском хозяйстве

Почвенная бактерия Agrobacterium tumefaciens повышает жизнестойкость растений. Если перенести генетический материал этой бактерии в растительную клетку, то можно получить растение с нужными признаками. Именно таким образом удалось вырастить синюю розу.

В медицине

Кишечную палочку (E. Coli) научили производить аналог инсулина. Для этого человеческий инсулин был введен в ее геном. Сегодня кишечную палочку также используют для производства некоторых вакцин.

В тканях

Некоторые анаэробные бактерии влияют на химические процессы, связанные с пектиновым веществом, которое склеивает волокна. В результате они размягчаются. Это свойство бактерий используют для первичной обработки льна.

При добыче нефти

Метаносодержащие бактерии позволяют извлекать нефтяные запасы в большем объеме, чем обычным способом. Они способствуют образованию газов в нефтяном слое, которые, в свою очередь, буквально выдавливают нефть.