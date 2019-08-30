В Гонконге задержали активиста Джошуа Вонга

В Гонконге задержан местный оппозиционер Джошуа Вонг. Он стал известен в 2014 году как один из организаторов акции Occupy Central. С июня 2019-го в Гонконге начались новые протесты. Поводом для них стал закон об экстрадиции, который, как считают демонстранты, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

О задержании лидера местного протестного движения рассказала гонконгская оппозиционная группа Demosisto, основателем которой он является. С чем именно связано его задержание, пока не ясно.

«Наш генеральный секретарь Джошуа Вонг был только что задержан сегодня утром, примерно в 7:30 (3:30 мск), когда шел к станции метро South Horizons. Его силой затолкали в частный микроавтобус на улице средь бела дня. Наши юристы разбираются»,— говорится в сообщении Demosisto в Twitter.

Власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации. Глава специального административного района Кэрри Лам встретилась с представителями протестующей молодежи и пообещала не вводить чрезвычайное положение, но встреча оказалась безрезультатной. Китай, тем временем, выработал собственную стратегию, сочетающую в себе информационные и экономические меры.

Подробности — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».